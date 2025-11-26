«لطافة الطلبة العساسيـل».. سامح حسين يشكر طلاب إعلام حلوان ويوافق على الدعوة لندوتهم

علق الفنان سامح حسين على دعوة طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، بعد أن نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة لجرافيتي على أحد جدران الشوارع يحمل عبارة: «سامح حسين جاي ندوة في آداب حلوان قسم إعلام... يا جدعان الله».

سامح حسين

وكتب الفنان سامح حسين على الصورة قائلاً: «إيه لطف وجمال الطلبة العساسيـل دي... أنا لسه موافق على الدعوة حالًا، شكرًا للصديق العزيز الغالي الدكتور محمد فتحي.»

مسرحية وحيد في المنزل

كشف الفنان سامح حسين عن تفاصيل جديدة حول مسرحيته الأخيرة "وحيد في المنزل"، التي تعد أول تجربة إنتاج مسرحي خاصة به، مؤكدًا أنه يخطط خلال الفترة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على تقديم أعمال من إنتاجه تحمل رسائل فنية وإنسانية هادفة.

وأوضح سامح حسين، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الفترة اللي جاية أنا مهتم جدًا إني أعمل مسرح إنتاجي أنا، والحمد لله أنتجت بالفعل مسرحية اسمها وحيد في المنزل، وعرضتها في دولة الإمارات، وحققت نجاحًا كبيرًا هناك".

وأضاف النجم الكوميدي أنه يستعد حاليًا لإعادة تقديم المسرحية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يضع ضمن خطته الفنية جولة في مختلف محافظات الجمهورية لعرض العمل، في إطار سعيه لنشر الثقافة والفن الراقي خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.