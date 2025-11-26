قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
فن وثقافة

«لطافة الطلبة العساسيـل».. سامح حسين يشكر طلاب إعلام حلوان ويوافق على الدعوة لندوتهم | تفاصيل

سامح حسين
سامح حسين
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان سامح حسين على دعوة طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، بعد أن نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة لجرافيتي على أحد جدران الشوارع يحمل عبارة: «سامح حسين جاي ندوة في آداب حلوان قسم إعلام... يا جدعان الله».

سامح حسين

وكتب الفنان سامح حسين على الصورة قائلاً: «إيه لطف وجمال الطلبة العساسيـل دي... أنا لسه موافق على الدعوة حالًا، شكرًا للصديق العزيز الغالي الدكتور محمد فتحي.»

مسرحية وحيد في المنزل 

كشف الفنان سامح حسين عن تفاصيل جديدة حول مسرحيته الأخيرة "وحيد في المنزل"، التي تعد أول تجربة إنتاج مسرحي خاصة به، مؤكدًا أنه يخطط خلال الفترة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على تقديم أعمال من إنتاجه تحمل رسائل فنية وإنسانية هادفة.

وأوضح سامح حسين، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الفترة اللي جاية أنا مهتم جدًا إني أعمل مسرح إنتاجي أنا، والحمد لله أنتجت بالفعل مسرحية اسمها وحيد في المنزل، وعرضتها في دولة الإمارات، وحققت نجاحًا كبيرًا هناك".

وأضاف النجم الكوميدي أنه يستعد حاليًا لإعادة تقديم المسرحية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يضع ضمن خطته الفنية جولة في مختلف محافظات الجمهورية لعرض العمل، في إطار سعيه لنشر الثقافة والفن الراقي خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.

الفنان سامح حسين طلاب قسم الإعلام الآداب جامعة حلوان مسرحية وحيد في المنزل مسرحيته الأخيرة الإعلامية شيرين سليمان

