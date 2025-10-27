قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماجدة خير الله: أتمنى ألا يتحول محمد سلام إلى سامح حسين

محمد سلام
محمد سلام
علا محمد

عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن حماسها الكبير لعودة الفنان محمد سلام إلى الشاشة بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسله الجديد «كارثة طبيعية» المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل 29 أكتوبر على آحدى المنصات الرقمية، مؤكدة ثقتها في اختياراته الفنية وتاريخه المميز.

وكتبت ماجدة خير الله منشورا، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: أثق في اختيارات محمد سلام، وهو ليس في حاجة للتطبيل، أو حشد معجبين، تاريخه وأعماله السابقة تشهد بتميزه الفني.

واضافت ماجدة خير الله:" يكفي حفاوة استقباله والترحيب النابع من القلب، في انتظار عرض مسلسله بشغف، مع الأمنيات لعودته لنشاطه ومستواه الفني، الذي عهدناه، وأتمنى ألا يتحول إلى سامح حسين لإرضاء فئة من الجماهير، محمد سلام كن نفسك.

يخوض الفنان محمد سلام الذى تصدر السوشيال ميديا فى الأيام الماضية خاصة بعد ظهوره اللافت فى احتفالية مصر وطن السلام التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما خطف الأضواء فور طرح برومو مسلسله الجديد “كارثة طبيعية” وإعلان موعد عرضه.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله ماجدة خير الله الفنان محمد سلام محمد سلام كارثة طبيعية احتفالية مصر وطن السلام

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

انطلاق معرض «أوتوتك 2025» بمشاركة كبرى شركات كماليات وتعديل السيارات

الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

فيديو

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

