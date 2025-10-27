ماجدة خير الله: أتمنى ألا يتحول محمد سلام إلى سامح حسين

عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن حماسها الكبير لعودة الفنان محمد سلام إلى الشاشة بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسله الجديد «كارثة طبيعية» المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل 29 أكتوبر على آحدى المنصات الرقمية، مؤكدة ثقتها في اختياراته الفنية وتاريخه المميز.

وكتبت ماجدة خير الله منشورا، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: أثق في اختيارات محمد سلام، وهو ليس في حاجة للتطبيل، أو حشد معجبين، تاريخه وأعماله السابقة تشهد بتميزه الفني.

واضافت ماجدة خير الله:" يكفي حفاوة استقباله والترحيب النابع من القلب، في انتظار عرض مسلسله بشغف، مع الأمنيات لعودته لنشاطه ومستواه الفني، الذي عهدناه، وأتمنى ألا يتحول إلى سامح حسين لإرضاء فئة من الجماهير، محمد سلام كن نفسك.

يخوض الفنان محمد سلام الذى تصدر السوشيال ميديا فى الأيام الماضية خاصة بعد ظهوره اللافت فى احتفالية مصر وطن السلام التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما خطف الأضواء فور طرح برومو مسلسله الجديد “كارثة طبيعية” وإعلان موعد عرضه.