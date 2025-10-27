قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية

محمد سلام
محمد سلام
أحمد إبراهيم

يخوض الفنان محمد سلام الذى تصدر السوشيال ميديا فى الأيام الماضية خاصة بعد ظهوره اللافت فى احتفالية مصر وطن السلام التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما خطف الأضواء فور طرح برومو مسلسله الجديد “كارثة طبيعية” وإعلان موعد عرضه. 

ونرصد فى التقرير التالي تفاصيل المسلسل. 

مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام 

برومو مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام 

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “كارثة طبيعية” من بطولة الفنان محمد سلام ، والذى يعد اولي بطولة مطلقة له ، وبمثابة عودة قوية لجمهوره بعد فترة غياب.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل كارثة طبيعية بداية من يوم الأربعاء 29 أكتوبر المقبل، عبر منصة watch it الرقمية.

مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام 

كما طرحت منصة watch it البوستر الرسمي لمسلسل “كارثة طبيعية” من بطولة الفنان محمد سلام والذى يعد أول بطولة مطلقة له ، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام 

ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل “كارثة طبيعية” لمحمد سلام

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، بالتعاون مع حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

مسلسل “كارثة طبيعية” لمحمد سلام

آخر أعمال محمد سلام

يذكر ان اخر اعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

ومسلسل الكبير اوي أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

محمد سلام أعمال محمد سلام أفلام محمد سلام الفنان محمد سلام مسلسل كارثة طبيعية

