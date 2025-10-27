قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من بينهم عبد الرحيم كمال.. نجوم خلف كواليس احتفالية «مصر السلام»

نجوم احتفالية وطن السلام
نجوم احتفالية وطن السلام
أحمد إبراهيم

شكل نجاح احتفالية «مصر وطن السلام» التي شرفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحضور دافعا للكثير البحث عن صناع هذه الاحتفالية الناجحة.

ونكشف في السطور القادمة  صناع  هذه الفعالية؛ وكان في المقدمة المنتج عمرو كمال - شركة ليجنسي- ، والذي كان  مشرفا عاما وفنيا 

المهندس مصطفى عميرة - شركة دييب كومنيكيشن-  اشراف تنظيمي و فني 

، فيما كتب السيناريوهات لكل الأفلام التي تم عرضها السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وهي أفلام «حراس الرمال» والذي أخرجه هادي الباجوري، و«طريق العودة»، للمخرج محمد طاهر، برؤية إخراجية لكريم الشناوي، و«بصيرة قائد» من إخراج بيتر ميمي، و«اما الأغاني»، فرؤية فنية وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

مصممي الاستعراضات

وصمم الاستعراضات هادي عواضة، وديكور محمود الفرماوي، ومدير التصوير وائل درويش، والإسكتشات للمخرج هاني الطمباري. والمنتج الفني احمد ابو الفتوح

وكانت أول الأغاني التي تم تقديمها اغنية «وطن السلام» لحمزة نمرة، وآمال ماهر، من كلمات نصر الدين ناجي، و«فدا وطني»، لأصالة، وأحمد سعد، كلمات محمد شافعي، و«كمل يا فلسطيني» لمحمد منير، ومحمد حماقي، وكلمات محمد شافعي، وأوبريت «حراس الحياة»، كلمات صابر كمال، وغناء أحمد سعد، وأصالة، ومحمد منير، ومحمد حماقي، وحمزة نمرة، ومدحت صالح.

وكانت الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» حملة رسائل للعالم عن دور مصر المحوري لتحقيق السلام، وجهود سيادته التي شهد لها العالم في كل سبيل يحقق السلام في فلسطين وغيرها من دول العالم.

احتفالية «مصر وطن السلام» الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبد الرحيم كمال هادي الباجوري

