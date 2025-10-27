أفلامه ذكية.. عمرو سلامة يشيد بمحمد صبحي

أشاد المخرج عمرو سلامة بتاريخ الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدًا أن أعماله السينمائية رغم قلتها، إلا أنها تظل جزءًا مهمًا من الذاكرة الفنية المصرية لما تميزت به من فكر وذكاء ومتعة.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيس بوك»: «محمد صبحي آه ليه مسرحياته فضلت عايشة في الذوق الجمعي، بس له كمان تاريخ سينمائي مش مُقدّر كفاية. أفلام كلها ذكية وممتعة وكمان بفكرة كبيرة، بالتعريف الأمريكي (هاي كونسبت)».

وأضاف: «كل ما أعيد مشاهدة واحد من أفلامه باكتشف إنه فعلًا حلو وذاكرتي مش خانتني، وده مش أثر النوستالجيا.

وعدد عمرو سلامة مجموعة من أفلام صبحي التي يعتبرها علامات بارزة، منها العميل رقم 13، الشيطانة التي أحبتني، أُنكِل زيزو حبيبي، الفلوس والوحوش، على بيه مظهر، هنا القاهرة، وآدم بدون غطاء.

واختتم حديثه قائلًا: «أتمنى الجيل الجديد يشوفهم ويُعاد اكتشافهم بشكل ما».