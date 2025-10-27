قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 26 في حادث أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة- رأس غارب
ترامب في ختام زيارته لماليزيا: وقعنا اتفاقيات تجارية ومعادن نادرة.. والآن إلى اليابان
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
الحية: إسرائيل غيرت معالم الأرض بغزة مما صعب تحديد مواقع دفن جثث الرهائن
اليوم.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أفلامه ذكية.. عمرو سلامة يشيد بمحمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي
يمنى عبد الظاهر

أشاد المخرج عمرو سلامة بتاريخ الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدًا أن أعماله السينمائية رغم قلتها، إلا أنها تظل جزءًا مهمًا من الذاكرة الفنية المصرية لما تميزت به من فكر وذكاء ومتعة.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيس بوك»: «محمد صبحي آه ليه مسرحياته فضلت عايشة في الذوق الجمعي، بس له كمان تاريخ سينمائي مش مُقدّر كفاية. أفلام كلها ذكية وممتعة وكمان بفكرة كبيرة، بالتعريف الأمريكي (هاي كونسبت)».

وأضاف: «كل ما أعيد مشاهدة واحد من أفلامه باكتشف إنه فعلًا حلو وذاكرتي مش خانتني، وده مش أثر النوستالجيا.

وعدد عمرو سلامة مجموعة من أفلام صبحي التي يعتبرها علامات بارزة، منها العميل رقم 13، الشيطانة التي أحبتني، أُنكِل زيزو حبيبي، الفلوس والوحوش، على بيه مظهر، هنا القاهرة، وآدم بدون غطاء.

واختتم حديثه قائلًا: «أتمنى الجيل الجديد يشوفهم ويُعاد اكتشافهم بشكل ما».

محمد صبحي عمرو سلامة تاريخ سينمائي العميل رقم 13 الفلوس والوحوش أُنكِل زيزو حبيبي هنا القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

المتحف المصري الكبير

قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: نعمل مع الفاتيكان على إصدار ميثاق عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

دار الإفتاء

ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: التعليم القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد