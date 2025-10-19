محمد صبحي يوجّه رسالة مؤثرة عن التقدم في العمر: "لا أخجل من عمري"

عبّر الفنان المصري الكبير محمد صبحي عن فخره بتقدّمه في العمر وتقبّله لتغير ملامحه، معتبرًا أن كل مرحلة عمرية تحمل طابعًا خاصًا وقيمة لا تقل عن سابقتها.

ونشر صبحي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" منشورًا قال فيه:

"لا أخجل من عمري .. وأحترم كل تجعيدة في وجهي، فكل تغيّر في ملامحي له طعمه لأنه من عند الله .. وكل سن وله حكايته وما يميّزه."

وتفاعل الآلاف من متابعي الفنان مع كلماته، مشيدين برسالته التي تعكس النضج والتصالح مع الذات، ومؤكدين أن ملامحه تحمل بصمة تاريخ طويل من الإبداع والالتزام الفني.

ويُعد محمد صبحي من أبرز رموز الفن في العالم العربي، وصاحب مسيرة فنية امتدت لعقود قدّم خلالها أعمالًا مسرحية وتلفزيونية خالدة.