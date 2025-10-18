عمرو سلامة: صناعة الفن في مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات

أكد المخرج عمرو سلامة أن صناعة الفن في مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات، مشيرًا إلى أنها تواجه العديد من المشكلات التي تتطلب وضع ضوابط واضحة لتنظيم العمل داخل هذا المجال الحيوي.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن مصر كانت رائدة في صناعة الفن لعقود طويلة، إلا أنها في الوقت الحالي تشهد تراجعًا ملحوظًا مقارنة بما كانت عليه في الماضي.

وأضاف أنه اعتذر عن إخراج فيلم "شمس الزناتي 2" بعد نشوب خلافات مع الشركة المنتجة، موضحًا أن الأزمة تعود إلى ممارسات غير مهنية من جانب الشركة، التي لجأت – بحسب قوله – إلى إصدار أوامر تصوير وهمية لإثبات تغيّبه عن العمل دون وجه حق.

وشدد، على أن هذه الواقعة تعكس بعض أوجه القصور في منظومة الإنتاج الفني، مؤكدًا ضرورة إصلاح بيئة العمل السينمائي بما يضمن احترام حقوق المبدعين ويحافظ على ريادة مصر الفنية.