مراد مكرم ينتقد الجلسات العرفية ووضع اليد على الأراضي ..تفاصيل

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن الجلسات العرفية في دول القانون.

وكتب الفنان مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حاجتين ما بفهمش ولا بقبلهم في دولة قانون.

الجلسات العرفيه لحل المشاكل الكبيرة اللي فيها تدمير ممتلكات او قتل او سرقة.

وضع اليد علي أراضي ماتدفعش فيها مليم".

مراد مكرم ينتقد هوليوود:

وكان قد شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن هوليوود واختيارهم للقصص.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في هوليوود ،بيختاروا قصص بعض افلامهم من القصص المكتوبه الي حققت رواج كبير،و بكده يبقوا ضمنوا مشاهده عاليه من قارئي الروايه على الأقل...معادله سهله و مضمونه....علي مر ٣٠ سنه تقريبا ،كان عندنا مجموعة قصص تسمي رجل المستحيل ،لكاتبها الله يرحمه د.نبيل،و كان ليا شرف مقابلته و الحديث معه...وكان حلم ان يتم عمل فيلم او مسلسل عن رواياته هذه....اما آن الآوان ؟؟؟؟".