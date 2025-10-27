قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مراد مكرم ينتقد الجلسات العرفية ووضع اليد على الأراضي ..تفاصيل

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن الجلسات العرفية في دول القانون.

وكتب الفنان مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حاجتين ما بفهمش ولا بقبلهم في دولة قانون.
الجلسات العرفيه لحل المشاكل الكبيرة اللي فيها تدمير ممتلكات او قتل او سرقة.
وضع اليد علي أراضي ماتدفعش فيها مليم".

مراد مكرم ينتقد هوليوود:

وكان قد شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن هوليوود واختيارهم للقصص.

مراد مكرم ينتقد هوليوود:

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في هوليوود ،بيختاروا قصص بعض افلامهم من القصص المكتوبه الي حققت رواج كبير،و بكده يبقوا ضمنوا مشاهده عاليه من قارئي الروايه على الأقل...معادله سهله و مضمونه....علي مر ٣٠ سنه تقريبا ،كان عندنا مجموعة قصص تسمي رجل المستحيل ،لكاتبها الله يرحمه د.نبيل،و كان ليا شرف مقابلته و الحديث معه...وكان حلم ان يتم عمل فيلم او مسلسل عن رواياته هذه....اما آن الآوان ؟؟؟؟".

مراد مكرم نجوم الفن الفنان مراد مكرم

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

