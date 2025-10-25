قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استيراد 186 فصيلًا .. رحلة جديدة فى قلب حديقة الحيوان
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد مكرم ينتقد هوليوود ..السبب

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن هوليوود واختيارهم للقصص.

مراد مكرم ينتقد هوليوود:

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في هوليوود ،بيختاروا قصص بعض افلامهم من القصص المكتوبه الي حققت رواج كبير،و بكده يبقوا ضمنوا مشاهده عاليه من قارئي الروايه على الأقل...معادله سهله و مضمونه....علي مر ٣٠ سنه تقريبا ،كان عندنا مجموعة قصص تسمي رجل المستحيل ،لكاتبها الله يرحمه د.نبيل،و كان ليا شرف مقابلته و الحديث معه...وكان حلم ان يتم عمل فيلم او مسلسل عن رواياته هذه....اما آن الآوان ؟؟؟؟".

الممثلة الافتراضية الأولى بالذكاء الاصطناعي تثير الجدل في هوليوود

وفي إطار أخر،لم يعد الذكاء الاصطناعي حكرًا على المجالات التقنية أو العلمية فقط، بل أصبح يمتد تدريجيًا إلى قطاعات مختلفة من حياتنا اليومية، وصولًا إلى الفنون الإبداعية التي طالما ارتبطت بموهبة الفرد، وقد كان آخر ما أثار الجدل في هذا السياق، إعلان تطوير أول ممثلة افتراضية بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي فجّر نقاشات واسعة في الأوساط الفنية، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل التمثيل ودور الإنسان في صناعة الفن.

أعلنت شركة "شيكويا" عن ابتكار شخصية افتراضية أطلق عليها اسم "تيلي نوروود"، وهي ممثلة مطورة كليًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكدت الشركة أن هناك سباقًا بين عدد من الوكالات الفنية للتعاقد معها من أجل المشاركة في أعمال فنية مستقبلية، وهو ما أثار قلقًا بالغًا لدى كثير من الممثلين خشية أن يحل الذكاء الاصطناعي محلهم.

غضب الفنانين وردود الأفعال

انتشرت موجة من الغضب بين الفنانين عقب الإعلان عن هذه التجربة، حيث عبّر العديد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم التام للفكرة.

النجمة ميليسا باريرا، بطلة سلسلتي الرعب "سكريم" و"سكريم 6"، كتبت عبر إنستجرام: "آمل بأن يتخلى جميع الممثلين المتعاقدين مع الوكالة التي تقف وراء هذا الأمر عن خدماتها".

أما الممثلة مارا ويلسون فقد هاجمت الشركة بشدة قائلة: "عار على هؤلاء.. لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوا هذه الممثلة بالذكاء الاصطناعي، إنهم ليسوا مبدعين، بل سارقو هويات".

رد الشركة المطورة

في مواجهة هذه الاتهامات، ردّت شركة شيكويا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موضحة أن: "تيلي نوروود ليست بديلًا عن الإنسان، بل هي عمل إبداعي".

وأضافت الشركة قائلة: "كما فتحت الرسوم المتحركة وعروض الدمى والمؤثرات الخاصة آفاقًا جديدة من دون أن تُنقص من قيمة الأداء الحي، يُقدّم الذكاء الاصطناعي طريقة أخرى لتخيل القصص وبنائها".

 الإبداع والتهديد

 ظهور "تيلي نوروود" حدثًا فارقًا في تاريخ استخدام الذكاء الاصطناعي بالفن، فبينما يراه البعض فرصة لابتكار طرق جديدة في السرد البصري والإبداع، يراه آخرون تهديدًا حقيقيًا لمكانة الممثل البشري ودوره الأساسي في السينما والفن والابداع.

مراد مكرم نجوم الفن الفنان مراد مكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

انطلاق الدراسة بالأروقة الأزهرية

انطلاق الدراسة بالأروقة الأزهرية لنشر الوسطية ومواجهة التطرف

هل التوسل بالأولياء الصالحين فى الدعاء لتحقيق المراد شرك بالله

هل التوسل بالأولياء الصالحين فى الدعاء لتحقيق المراد شرك بالله؟..على جمعة يوضح

الدكتورة مروى السعيد

ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد