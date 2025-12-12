قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ووزيرة التعاون الدولي السابقة، تقديرا لمجهوداتها وإسهاماتها الكبيرة في كافة المحافل التي عملت بها.

وتسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، درع التكريم، نيابة عنها.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات  النسائية المتفردة، حيث تم تكريم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

حضرت الاحتفالية مروة علم الدين مسؤولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من القيادات النسائية المصرية الملهمة.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي

