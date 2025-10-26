تعرف على موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “كارثة طبيعية” من بطولة الفنان محمد سلام ، والذى يعد اولي بطولة مطلقة له ، وبمثابة عودة قوية لجمهوره بعد فترة غياب.

ومن المقرر ان يعرض مسلسل كارثة طبيعية بداية من يوم الأربعاء 29 أكتوبر المقبل، عبر منصة watch it الرقمية.

مسلسل كارثة طبيعية

ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، بالتعاون مع حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

اخر اعمال محمد سلام

يذكر ان اخر اعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

ومسلسل الكبير اوي أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.