بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام ..محمد سلام يعلق : لحظة متتنسيش

وجه الفنان محمد سلام رسالة بعد ظهوره في احتفالية «مصر وطن السلام»، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة عبر فيها عن سعادته بالمشاركه في هذه الإحتفالية.

وكتب محمد سلام :"في لحظة متتنسيش.. لحظة مليانة مشاعر مفيش كلام يقدر يوصفها.. و في وسط يوم جميل كله فخر و كرامة.. إتشرفت اني كنت واحد من ضمن الفنانين المشاركين في أحتفالية (مصر وطن السلام) بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

(لكي يا مصر السلامة.. و اسلمي في كل حين)

#مصر_وطن_السلام #تحيامصر #عاشت_فلسطين_حرة_عربية".

وقد وجه الفنان عباس أبوالحسن رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد سلام، بعد ظهوره في احتفالية «مصر وطن السلام»، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة مطولة عبر فيها عن تقديره الكبير له .

وقال عباس أبوحسن :"في بداية أحداث غزة ومن سنتين طلع الفنان الممثل محمد سلام في فيديو صادق ومُشرف، معلنا انه مش هيحضر موسم الرياض بسبب القتل الجماعي والابادة اللي بتحصل في في غزة وقال هقول لربنا إيه؟ والناس لو كانوا بيحبوا محمد سلام قيراط فحبوه بعد مبدأة وموقفه ٢٤ قيراط".

وتابع:"الحقيقة انه كما سمعت انه قبلو تقبل وتدرب على دور في مسرحية في موسم الرياض ثم اعتذر عنها قبل السفر بيوم، ولو الفرضية دي صح، من ناحية، قولا واحدا يبقى سلام مهنيا وتعاقديا ارتكب خطأ جسيما، ولو كانت الشركة المنتجة خاصمته قضائيا لكان دفع غرامة هائلة وربما أوقف عن العمل لعام أو ما يشبه".