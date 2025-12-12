مياه القناة : الإنتهاء من إصلاح كسور الشبكات المفاجئة وإعادة تشغيل للمواطنين

أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال إصلاح جميع كسور خطوط الشبكات المفاجئة الرئيسية والفرعية بـ" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 600 مم GRB والمغذي لقرية جلبانه وتم الانتهاء من أعمال الاصلاح، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 6 بوصة بمنطقة القومية، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح، كما تم اصلاح تسريب محبس 4 بوصة بقرية عبد الناصر، واصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة بمنطقة قمة فايد، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كوع قطر 4 بوصة بقرية السلام.

مياه القناة : الإنتهاء إصلاح كسور الشبكات المفاجئة وإعادة تشغيل للمواطنين

كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة علي طريق الإسماعيلية الصحراوى بقرية المنايف، وتم الانتهاء ايضا من اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم، واصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 280 مم طرد محطة ابوعارف القديمة بمحافظة السويس، كما تم اعمال الاصلاح في خط مياه قطر 6 بوصة بجوار مبني الارشاد بقرية التقدم بالقنطرة شرق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رؤساء القطاعات والمناطق، مؤكداً علي الاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضح اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.