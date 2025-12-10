ختام المنافسات.. اختبار 126 متسابقا في فرع حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية

اختبرت منافسات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، 126 متسابقًا ومتسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة داخل مسجد الرحمن بحي الزهور، وسط حضور كبير من الأهالي والمتابعين الذين حرصوا على متابعة أداء المشاركين وتشجيعهم، وشهدت فعاليات اليوم أجواء روحانية اتسمت بالانضباط والتركيز من لجنة التحكيم والمشاركين.

شارك في لجنة التحكيم نخبة من علماء الأزهر الشريف، أبرزهم الدكتور محمد على رئيس شئون القرآن بأوقاف الشرقية، والشيخ محمد علاء الدين إمام الجامع الازهر، والدكتور منهاج الدين خاموشوف من طاجيكستان، والشيخ أحمد علاء إمام الجامع الأزهر، وتم التقييم وفق معايير تشمل جودة الحفظ وسلامة التلاوة وأحكام التجويد، مع متابعة دقيقة لأداء كل متسابق.

أظهر المشاركون براعة واضحة في حفظ كتاب الله وقدرة على التلاوة بثبات، ما أبرز مستوى التميز والإتقان الذي وصلوا إليه، بينما عبّر الحاضرون عن فخرهم بالمستوى المتقدم للمشاركين، وشهدت فعاليات اليوم تفاعلًا إيجابيًا بين اللجنة والمشاركين، مؤكدين قيمة المسابقة وأهميتها في اكتشاف ورعاية حفظة القرآن الكريم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة ختام المنافسات قبل النهائية، موضحا أنه يوم يتم تصعيد 10 فائزين من كل فرع ليتم تصفيتهم أول يناير المقبل ليفوز ثلاث متسابقين يكرمهم وزير الأوقاف، ويتأهل منهم متسابق للدولية والتي تقام في نهاية يناير المقبل بمشاركة متسابقين من 30 دولة.

تُقام المسابقة في نسختها الدولية التاسعة التي تحمل اسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي، فيما تتواصل المنافسات المحلية استعدادًا لانطلاق الفعاليات الدولية نهاية يناير 2026.