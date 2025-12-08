يقدم الفنان عبد الرحيم حسن حفل استثنائي وغير مسبوق لمسابقة بورسعيد أرض المواهب بخبرات السنين وبدعم كبير من المحافظ اللواء محب حبشي.

وقال الفنان عبد الرحيم، إن مسابقة بورسعيد أرض المواهب سوف تمنح الفائزين والمكرمين في الحفل الختامي دروع قيمة تتناسب ومكانة وإسم محافظة بحجم بورسعيد ومحافظ بقبمة وقدر اللواء محب حبشي وتليق بأسماء المكرمين .

حفل استثنائي لمسابقة بورسعيد أرض المواهب

وأضاف أن الحفل الختامي يشهد حضور عدد كبير من القامات البورسعيدية الشهيرة بالقاهرة وهناك مفاجأة لن يتم الإعلان عنها إلا خلال الحفل الذي يقام خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة .

وألمح الفنان عبد الرحيم أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة خلال الأسبوع الجاري بالإضافة إلي أسماء المكرمين من المتميزين في المسابقة .