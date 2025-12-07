تأجيل بطولة بورسعيد القومية للإنقاذ .. تضامنًا وحدادًا  على روح شهيد السباحة

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن إسلام حمص ، عن تأجيل بطولة بورسعيد القومية للإنقاذ ، وذلك تضامنا وحدادا على روح شهيد السباحة اللاعب البورسعيدي يوسف محمد عبد الملك .



هذا وكان من المقرر انطلاق البطولة التي تقيمها المنطقة كل عام يوم 19 ديسمبر الجاري ، ضمن احتفالات العيد القومي لبورسعيد.



وكان الشهيد يوسف محمد قد توفاه الله خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة في إستاد القاهرة .

يذكر أن بطولة بورسعيد القومية للإنقاذ 2025 ، كانت قد شهدت تسجيل مشاركة لعدد كبير من اللاعبين وصل لأكثر من 300 لاعب ولاعبة مثلوا 18 نادي و مؤسسة رياضية.