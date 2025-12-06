شهدت أحياء الضواحي والزهور، بمحافظة بورسعيد حملات موسعة مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة رفع كفاءة منظومة النظافة وتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع الأحياء، وضمن خطط المحافظة لتحسين البيئة وخلق أماكن حضارية آمنة.

حيث واصلت شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، الإشراف الميداني على حملة موسعة لرفع الكفاءة الشاملة بمنطقة مساكن المطحن وخلف سور المطحن، حيث دفعت بفرق تحسين البيئة والمرافق والصرف الصحي لتنفيذ أعمال تطهير واستعادة الانضباط لشبكات الصرف.

وشملت الحملة تسليك وتطهير غرف التفتيش والأبيار و تنظيف المناور ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي و كسح وشفط تجمعات المياه لتحسين مسارات الصرف و رفع التراكمات والقمامة باستخدام اللوادر والمعدات الثقيلة و إزالة المخلفات وفتح المسارات المتضررة وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور" تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة

وجاءت الأعمال تحت متابعة ميدانية مباشرة من العزبي، التي أكدت على سرعة إنجاز المهام وبجودة عالية لتحقيق أثر فوري يشعر به أهالي المنطقة

وفي حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي، رئيس الحي، أعمال الوردية الصباحية لرفع القمامة والمخلفات بمحيط مركز طب الـ5000 وحدة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بالاهتمام الدقيق بمنظومة النظافة.

وقامت فرق تحسين البيئة بحملة شاملة تضمنت رفع القمامة والمخلفات من محيط المركز و كنس الشوارع الرئيسية والفرعية و تفريغ صناديق القمامة ونقل المخلفات بسيارات الحي و دعم العمل بالمعدات اللازمة وعلى رأسها اللودر وسيارات الجمع.

ويأتي ذلك ضمن جهود حي الزهور اليومية للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين