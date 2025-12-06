قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوفًا من تكرار سيناريو بنتايج.. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا
موعد مباراة مصر أمام الإمارات في كأس العرب
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
محافظات

الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة

الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور" تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة
الأجهزة التنفيذية بضواحي بورسعيد الزهور" تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة
محمد الغزاوى

شهدت أحياء الضواحي والزهور، بمحافظة بورسعيد حملات موسعة مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة رفع كفاءة منظومة النظافة وتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع الأحياء، وضمن خطط المحافظة  لتحسين البيئة وخلق أماكن حضارية آمنة.

حيث واصلت  شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، الإشراف الميداني على حملة موسعة لرفع الكفاءة الشاملة بمنطقة مساكن المطحن وخلف سور المطحن، حيث دفعت بفرق تحسين البيئة والمرافق والصرف الصحي لتنفيذ أعمال تطهير واستعادة الانضباط لشبكات الصرف.

وشملت الحملة تسليك وتطهير غرف التفتيش والأبيار و تنظيف المناور ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي و كسح وشفط تجمعات المياه لتحسين مسارات الصرف و رفع التراكمات والقمامة باستخدام اللوادر والمعدات الثقيلة و إزالة المخلفات وفتح المسارات المتضررة وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

الأجهزة التنفيذية بضواحي   بورسعيد الزهور"  تقود تحركًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة النظافة العامة

وجاءت الأعمال تحت متابعة ميدانية مباشرة من العزبي، التي أكدت على سرعة إنجاز المهام وبجودة عالية لتحقيق أثر فوري يشعر به أهالي المنطقة

وفي حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي، رئيس الحي، أعمال الوردية الصباحية لرفع القمامة والمخلفات بمحيط مركز طب الـ5000 وحدة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بالاهتمام الدقيق بمنظومة النظافة.

وقامت فرق تحسين البيئة بحملة شاملة تضمنت رفع القمامة والمخلفات من محيط المركز و كنس الشوارع الرئيسية والفرعية و تفريغ صناديق القمامة ونقل المخلفات بسيارات الحي و دعم العمل بالمعدات اللازمة وعلى رأسها اللودر وسيارات الجمع.

ويأتي ذلك ضمن جهود حي الزهور اليومية للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد الزهور الضواحى محافظة بورسعيد

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

سما المصري

اصطبحوا بقى.. سما المصري ترد بقوة على وصفها بالحولة| تفاصيل

ياسمين صبري

بلوك كاجوال..أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام

أحمد سعد

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بالصور

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
انشاء موقف

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

