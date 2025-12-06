قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مستقبل وطن يواصل عقد لقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم في بورسعيد

استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم داخل مقر مستقبل وطن بورسعيد
استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم داخل مقر مستقبل وطن بورسعيد
محمد الغزاوى

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين، في إطار الحرص على الاستماع المباشر لمشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

واستقبل المواطنين خلال اللقاء كلٌّ من : عادل اللمعي – أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد جوهر – عضو مجلس الشيوخ.

استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم داخل مقر  مستقبل وطن بورسعيد

وقال عادل اللمعي إن الحزب يفتح أبوابه بشكل مستمر لاستقبال المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب، مؤكدًا أن خدمة أبناء بورسعيد تأتي على رأس الأولويات، وأن جميع الطلبات سيتم متابعتها مع الجهات التنفيذية حتى تحقيق الحلول المناسبة لها.

ومن جانبه، أوضح النائب أحمد جوهر أن هذه اللقاءات تمثل جسور تواصل حقيقية بين ممثلي الشعب والمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على دراسة كل شكوى وطلب تم طرحه خلال اللقاء، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستجابة العاجلة لها، بما يخدم الصالح العام.

ويؤكد الحزب استمرار هذه اللقاءات بشكل منتظم، تعزيزًا للتواصل الفعّال مع أبناء المحافظة، وتنفيذًا لنهج الحزب في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

بورسعيد مستقبل وطن مشكلات المواطنين ابناء بورسعيد

