محافظ بورسعيد ينعي " الطفل زياد " بعد وفاته نتيجة حادث المعدية مساء أمس

ببالغ الحزن والأسى، ينعى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وفاة الطفل زياد ذو الـ11 عامًا الذي توفي مساء أمس، في حادث اصطدام المعدية بالرصيف

محافظ بورسعيد ينعي " الطفل زياد " الذي توفي نتيجة حادث المعدية مساء أمس

وقد أعرب محافظ بورسعيد عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وطالب محافظ بورسعيد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم

"رحم الله الفقيد، وألهم ذويه الصبر والسلوان "