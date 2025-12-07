محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا بدء أعمال التطوير بشارعي الحميدي والتجاري.. صور

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال التطوير الشاملة الجاري تنفيذها بمنطقتي الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التجارية الحيوية وإعادة الطابع الحضاري للشوارع التراثية.رافقة خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وخلال جولته الميدانية، أكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل تنظيم الأرضيات ورفع كفاءة الأرصفة، وتحسين الإضاءة والتظليل مع الحفاظ على الهوية البصرية والتراث المعماري المميز للمنطقة بما يحقق بيئة حضارية جاذبة ويعزز الحركة التجارية ويرفع القوة الشرائية.



محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا بدء أعمال التطوير بشارعي الحميدي والتجاري

وشدد اللواء محب حبشي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ مشروع التطوير بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأنشطة التجارية،مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المقررة وبما يليق بالطابع التراثي لحي العرب والمناخ.