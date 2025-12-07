قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات الديوان العام
محمد الغزاوى

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل إدارات الديوان العام، للوقوف على مدى انضباط العمل والالتزام بتنفيذ المهام الوظيفية اليومية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد،  و عدد من مديري إدارات الديوان العام.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات الديوان العام

و أكد  محافظ بورسعيد على أهمية استمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الإداري، موجهًا بضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز الطلبات بما يحقق مصلحة المواطنين.

كما شدد اللواء محب حبشي على المتابعة الدورية لكافة الإدارات، والعمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ التكليفات بدقة وفقًا لمعايير الحوكمة والتحول الرقمي الذي تشهده المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الديوان العام

