رسامة قمصان جديدان بإيبارشية بورسعيد في عيد "أبي سيفين"

صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهي لعيد الشهيد أبي سيفين، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٥ هاتور من كل عام، بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد.

رسامة آباء

ورسم نيافته عقب صلاة الصلح اثنين من كهنة الكنيسة في رتبة القمصية، وهما: الأب القمص فيلوباتير عبد الملك، والأب القمص بولس عدلي.

وشارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة بالإيبارشيات المجاورة، وعدد من الآباء رهبان دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وعدد من الآباء رهبان دير القديسين الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى بسرابيوم.