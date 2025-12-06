قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحميدي والتجاري يتجملان من جديد.. ومحافظ بورسعيد يطلق شرارة التطوير الشامل

تطوير الحميدي والتجاري.. خطة تعيد الواجهة الحضارية لحي العرب والمناخ
تطوير الحميدي والتجاري.. خطة تعيد الواجهة الحضارية لحي العرب والمناخ
محمد الغزاوى

في خطوة طال انتظارها من أبناء بورسعيد، بدأت خطة تطوير كبرى بمنطقتي الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ، وهما من أعرق وأهم الشوارع التراثية التي لطالما شكلت قلب الحركة التجارية وواجهة تاريخية تستقبل الزائرين من جميع أنحاء مصر.

ويأتي هذا التطوير استكمالًا لجهود الدولة لإعادة الحياة للمناطق التراثية وإحياء رونقها القديم بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وخصوصية طابعها العمراني.

تطوير الحميدي والتجاري.. خطة تعيد الواجهة الحضارية لحي العرب والمناخ

وأعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، انطلاق شرارة التطوير ورفع الكفاءة التي تشمل تنظيم الأرضيات وتطوير الأرصفة وتحسين الإضاءة والتظليل، مع التركيز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التراثي للمكان.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير ستسهم في خلق بيئة حضارية جاذبة تعزز الحركة التجارية وترفع القوة الشرائية، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل مع أصحاب المحلات التجارية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من مشروع التطوير دون الإضرار بمصالحهم.

وفي إطار خطة إعادة الانضباط لهذه الشوارع ضمن مخطط التطوير، شنت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة متواصلة للإشغالات والتعديات التي تشمل فروشات عشوائية وتند وخيام وكتل خرسانية تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري.

ووجه اللواء محب حبشي بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير شوارع الحميدي والتجاري والشرقية، والشوارع الجانبية المتفرعة منها، مؤكدًا ضرورة أن يتم التطوير وفقًا لمعايير تتناسب مع الطابع الحضاري والتراثي لحي العرب.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف لإعادة الوجه الجمالي للمناطق التاريخية وتعزيز البيئة العمرانية والخدمية داخل المحافظة.

بورسعيد الحميدى التجارى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

ترشيحاتنا

الاسكان

وزير الإسكان يتفقد برج LD04 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة

البترول

ملتقى شركات تكرير البترول المصرية يبحث زيادة التكامل وتبادل الخبرات لدعم خطط التطوير

جمعية رجال أعمال

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل وفد وزارة التجارة والصناعة السنغافورية لبحث آفاق التعاون المشترك

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد