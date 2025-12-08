قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس جامعة بورسعيد يعتمد منح الجوائز التقديرية والتشجيعية والعلمية

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

وافق مجلس جامعة بورسعيد خلال انعقاد اجتماعه الدوري بجلسته رقم 215  التي انعقدت أمس الأحد الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة على منح جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في قطاعات العلوم الطبية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والعلوم الإنسانية.

وقدم الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد خالص التهنئة للفائزين، مؤكداً أن ما حققوه من إنجازات هو مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ودافع قوي لمواصلة مسيرة التميز والابتكار. 
 

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن ثقته بأن أبناء الجامعة سيستمرون في تعزيز مكانتها العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، متمنياً للجميع دوام التوفيق ومزيداً من النجاحات في خدمة العلم والوطن.
 

وأفاد رئيس جامعة بورسعيد، بأنه قد تم اختيار الفائزين وفقاً لتقرير مجلس الجوائز بالجامعة وذلك بناء على تقارير لجان المحكمين في مختلف المجالات، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة والتي اسفرت على النتائج التالية.
 

الجوائز التقديرية:
مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية

د. نجلاء علي مجاهد و د. ممدوح يوسف صالح
 

مجال العلوم الأساسية

د. فريد ابراهيم الدسوقي و د. وليد مسلم الشامي

الجوائز التشجيعية
مجال العلوم الأساسية

 أ.م.د. عامر أحمد شحاتة و  أ.م.د. ايمان ابراهيم العوضي 
مجال العلوم الطبية والصيدلة: أ.م.د. أيمن ابو المعاطي
 

مجال العلوم الاجتماعية والفنون والآداب

د. هبة ابراهيم الباجوري
مجال العلوم الانسانية والتربوية: أ.م.د شيماء حسن نجم

جائزة أفضل رسالة دكتوراة مجال العلوم الأساسية

د. اسراء حبيشي
مجال العلوم الانسانية والتربوية: د أسماء ناصر الخياط و د. آية محمود عيسى

جائزة أفضل رسالة ماجستيرمجال العلوم الهندسية والتكنولوجية 

 م.م لينة أحمد رمضان و م.م مروة جمال فواز
 

مجال العلوم الأساسية: 

م.م أميرة عصام أبو المعاطي

جائزة أعلى استشهادات طبقًا لقاعدة البيانات سكوبس


أ.د محمود البنداري (كلية الصيدلة) و أ.د راوية رزق (كلية الهندسة) وأ.د ايهاب غنيم (كلية الطب)

جائزة التميز والعطاء:
 

روح أ.د عبد الحي سلام (كلية الهندسة) و أ.د هناء الملاح (كلية الهندسة) وروح أ.د محمد عبد الرازق (كلية علوم الرياضة) وروح أ.د زين الدين العابدين (كلية التجارة) وروح أ.د جبر محمد جبر (كلية الاداب) وروح أ.د نبيلة حسن عبد الله (كلية التمريض) و أ.د هدى قناوي (كلية التربية للطفولة المبكرة) وروح أ.د فيديكار مدكور (كلية العلوم)

