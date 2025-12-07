قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
محافظات

بحضور الشيخ الطاروطي.. اختبار 87 متسابقًا في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية
محمد الغزاوى

اختبرت لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني 87 متسابقًا في فرع الصوت الحسن داخل مسجد الرحمن بحي الزهور، بحضور الشيخ الطاروطي الذي تابع أداء المشاركين باهتمام.

وشهد اليوم مشاركة 20 متسابقًا من فئة الصغار، و67 من فئة الكبار، وسط أجواء روحانية اتسمت بالتركيز والهدوء، وامتلأت قاعة المسجد بالأهالي والمتابعين الذين حرصوا على الاستماع للتلاوات بدقة وانسجام.

وجاء تحكيم منافسات الصوت الحسن برئاسة الشيخ الطاروطي، وعضوية الدكتور حسام صقر، رئيس اللجنة ومنشد وملحن ومدرب أصوات بدار الأوبرا، والدكتور أحمد عبده، والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع من مبتهلي الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة.

وشارك في التقييم الشيخ محمد فتح الله بيبرس، قارئ الإذاعة والتلفزيون، ما منح الفاعلية ثقلًا روحيًا يعكس قيمة النسخة الحالية من المسابقة.

وانطلقت فعاليات المسابقة هذا العام في نسختها التاسعة داخل مسجد الرحمن.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في هذا العام اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم وإشراف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

فيما يواصل القائمون توفير أجواء مهيأة للمشاركين بما يليق بحدث ديني دولي يستعد لاستقبال أكثر من 30 دولة خلال النهائيات الدولية في يناير المقبل.

وشهدت أجواء اليوم تفاعلًا واضحًا من الجمهور الذي تابع أداء المتسابقين بنظرات إعجاب واشادة متكرره، بينما التزمت لجنة التحكيم بالمعايير الفنية الدقيقة في التلاوة وجودة الصوت وحسن الأداء، ما أضفى طابع المنافسة الجادة بين الأطفال والكبار، وترك انطباعًا قويًا لدى الحاضرين بتميز المستوى العام للمشاركين هذا العام.

واختُتمت فعاليات اختبار الصوت الحسن بإشادة واسعة من أعضاء اللجنة بجهود المتسابقين وقدراتهم الصوتية، مؤكدين أن النسخة الحالية تُعد من أقوى النسخ على مستوى المشاركات وجودة التنظيم، وأن ما قدمه المتنافسون يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه محافظة بورسعيد لهذا الحدث الدولي، ما يرسخ مكانتها كمنصة بارزة لاكتشاف المواهب القرآنية والصوتية في مصر والعالم العربي.

