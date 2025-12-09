تفاصيل مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم.. المنسق العام يوضح

قال عادل المصلحي المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم، إننا نتوجه بالشكر لكل القيادات السياسية، لدعمهم الواضح، متابعا: المسابقة بدأت في عام 2018، وهي ولدت من رحم التلفزيون المصري.

واضاف ان المسابقة كانت تقدم من خلال التلفزيون المصري، من القناة الرابعة، ومن ثم انتقلت إلى القناة الفضائية المصرية، متابعا: الفكرة كانت محلية ولكنها تحولت إلى عالمية منذ عام 2018.

واسترسل: النسخة الحالية هي النسخة التاسعة، بدأت بمسابقة محلية في البداية، يشارك فيها كل المحافظات المصرية، وتقدم للمسابقة 2220 من مختلف المحافظات والأعمار.

وأوضح أنه تم تصفية المتسابقين إلى 580 متسابق، سواء إناث أو رجال، مشددا على أن البرنامج المصري كان له السبق في ايجاد وتنفيذ برنامج خاص باكتشاف الأصوات الحسنة.