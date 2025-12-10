لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر لجنة مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة

أبهر المتسابق عمر من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأحد المشاركين من ذوي الهمم، لجنة التحكيم والجمهور في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، بعدما قدم تلاوة استثنائية خرجت من قلبه قبل أن تنطق بها شفاهه، في مشهد أصاب الحاضرين بالدهشة والإعجاب.

عمر يعاني إعاقة ذهنية شديدة، ولا يتحدث مع أي شخص، ولا يرد على أي حديث عادي، ولا يفهم لغة البشر، لكنه يتحول تمامًا عندما يسمع القرآن، فينطق بآياته فقط، ويرد على أي تواصل إذا كان بالكلام القرآني أو ما يشبهه، ليبدو وكأنه يعيش في عالم خاص به، يحكمه القرآن وحده.

تلاوة اتسمت بالتركيز والخشوع

ومنذ طفولته، كان المصحف رفيقه الدائم، يستمع للآيات بحواسّه ويحفَظها بدقة، ويتنقل بين المواضع والصفحات في ذهنه دون أي تردد، بحيث يمكنه تلاوة أي آية أو معرفة أول وآخر كلمة لأي صفحة دون أخطاء، ومع مشاركته هذا العام، أبهر لجنة التحكيم بتلاوة اتسمت بالتركيز والخشوع، وقدرة واضحة على الالتزام بأحكام التجويد، مؤكدين أن موهبته استثنائية ونادرة.

وتروي أسرته أن عمر لا يتفاعل مع العالم إلا عبر القرآن، وأن كل حياته تتشكل حوله، فالقرآن بالنسبة له ليس مجرد كتاب، بل لغة الحياة والوجود، وأن أي خطوة يخطوها تترافق مع آية أو سورة عاش معها منذ صغره، حتى أصبح مثالًا حيًا على أن الهمم أقوى من أي قيود.

وتأتي مشاركة عمر ضمن فعاليات النسخة الدولية التاسعة للمسابقة، التي تحمل اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، حيث شهدت النسخة الحالية حضورًا واسعًا لمواهب من محافظات مصر المختلفة، ليظل عمر الاستثناء الأكثر إبهارًا، مؤكداً أن القرآن أحيانًا يكفي أن يكون لغة القلب قبل اللسان.