زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
محافظات

لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر لجنة مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة

لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة
لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة
محمد الغزاوى

أبهر المتسابق عمر من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأحد المشاركين من ذوي الهمم، لجنة التحكيم والجمهور في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، بعدما قدم تلاوة استثنائية خرجت من قلبه قبل أن تنطق بها شفاهه، في مشهد أصاب الحاضرين بالدهشة والإعجاب.

عمر يعاني إعاقة ذهنية شديدة، ولا يتحدث مع أي شخص، ولا يرد على أي حديث عادي، ولا يفهم لغة البشر، لكنه يتحول تمامًا عندما يسمع القرآن، فينطق بآياته فقط، ويرد على أي تواصل إذا كان بالكلام القرآني أو ما يشبهه، ليبدو وكأنه يعيش في عالم خاص به، يحكمه القرآن وحده.

تلاوة اتسمت بالتركيز والخشوع

ومنذ طفولته، كان المصحف رفيقه الدائم، يستمع للآيات بحواسّه ويحفَظها بدقة، ويتنقل بين المواضع والصفحات في ذهنه دون أي تردد، بحيث يمكنه تلاوة أي آية أو معرفة أول وآخر كلمة لأي صفحة دون أخطاء، ومع مشاركته هذا العام، أبهر لجنة التحكيم بتلاوة اتسمت بالتركيز والخشوع، وقدرة واضحة على الالتزام بأحكام التجويد، مؤكدين أن موهبته استثنائية ونادرة.

وتروي أسرته أن عمر لا يتفاعل مع العالم إلا عبر القرآن، وأن كل حياته تتشكل حوله، فالقرآن بالنسبة له ليس مجرد كتاب، بل لغة الحياة والوجود، وأن أي خطوة يخطوها تترافق مع آية أو سورة عاش معها منذ صغره، حتى أصبح مثالًا حيًا على أن الهمم أقوى من أي قيود.

وتأتي مشاركة عمر ضمن فعاليات النسخة الدولية التاسعة للمسابقة، التي تحمل اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، حيث شهدت النسخة الحالية حضورًا واسعًا لمواهب من محافظات مصر المختلفة، ليظل عمر الاستثناء الأكثر إبهارًا، مؤكداً أن القرآن أحيانًا يكفي أن يكون لغة القلب قبل اللسان.

بورسعيد مسابقة بورسعيد القرآن الكريم الابتهال والإنشاد الديني

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

يزن النعيمات

وكيل يزن النعيمات: نمتلك عروضا من آسيا وأفريقيا وأوروبا.. ونرحب بعرض الأهلي

شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديد في صفقة اللاعب حامد حمدان

خوان بيزيرا

قرفان ولا بيغير هدومه.. سر غضب بيزيرا بلقاء الزمالك بكأس عاصمة مصر

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

