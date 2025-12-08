قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
محافظات

إمام الجامع الأزهر محكمًا .. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن

محمد الغزاوى

شهد مسجد الرحمن بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تواصل المنافسات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث اختبرت اللجنة 73 متسابقة في فرع حفظ القرآن كاملًا للإناث الكبار، وسط حضور مكثف من الأهالي والمتابعين.

شارك في فعاليات اليوم فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وعضو اللجنة العليا ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، بينما تشكّلت لجنة التحكيم من الشيخ أحمد علاء إمام الجامع الأزهر، والشيخ محمد بيبرس القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والدكتور محمد عوض عميد المركز الثقافي الإسلامي ببورسعيد.

إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار

أبدعت المتسابقات في تلاوة آيات القرآن الكريم، وتتابعت الأصوات المحافظة على أحكام التلاوة والضبط، وشهدت فعاليات اليوم أجواء روحانية مميزة، واجتمع الأهالي داخل المسجد للاستماع إلى تلاوات المتسابقات التي امتلأت بالخشوع والطمأنينة.

تقام المسابقة في نسختها الدولية التاسعة هذا العام باسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، وتشارك في النسخة الحالية 30 دولة، على أن تنطلق الفعاليات الدولية في نهاية يناير من العام القادم 2026.

بورسعيد محافظ بورسعيد مسابقة بورسعيد القرآن الكريم والابتهال

