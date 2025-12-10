محافظ بورسعيد يجتمع بـ كامل أبو علي قبل تأسيس شركة الكرة بالمصري

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا بـ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري، بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي، بمكتبه بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

واستعرض كامل أبو علي، خلال الاجتماع، كافة المستجدات داخل النادي المصري في الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي التي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من انشاء مشروع النادي المصري الجديد.