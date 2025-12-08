تعليم بورسعيد تكرم الفائزين في مسابقة أنامل مبدع للتعليم الإعدادي | صور

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم المدارس الفائزة في مسابقة أنامل مبدع والتي نظمتها إدارة التعليم الإعدادي تحت قيادة محمد رفعت بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفني نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الإبتدائي ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي محمد هريدي مدير نادي كيميت ليونز فرع بورسعيد الراعي الرسمي للاحتفالية.

تعليم بورسعيد تكرم الفائزين في مسابقة أنامل مبدع للتعليم الإعدادي

ووجه الغرباوي الشكر لإدارة التعليم الإعدادي بقيادة محمد رفعت والطاقم المعاون له على جهودهم المبذولة في إنجاح تلك المسابقة التي تستهدف اكتشاف المواهب لدى الطلاب في العديد من المجالات والأنشطة، مشيرا إلى أن انطلاق المسابقة كان في ٢١ يوليو الماضي وانتهت قبل انطلاق العام الدراسي في منتصف أغسطس.

وقال الغرباوي إن المنافسات شملت مجالات حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومسابقة الإلقاء "بورسعيد تتحدث" عن نفسها تحت إشراف توجيه عام اللغة العربية ومجال البحوث تحت عنوان "المسيحي كمواطن صالح" تحت إشراف توجيه التربية الدينية المسيحية ومسابقة العروض الرياضية تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية ومسابقة أجمل صوت تحت إشراف توجيه عام التربية الموسيقية ومسابقة المخترع الصغير تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي والبحوث الوثائقية بعنوان "بورسعيد بين الماضي والحاضر" تحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية والنشاط الفني بلوحة بعنوان "بورسعيد الجديدة" تحت إشراف توجيه عام التربية الفنية.

وأشار الغرباوي إلى أن المسابقة تنافس فيها أكثر من ٤٥٠ طالب وطالبة من ٤٥ مدرسة بالإدارات التعليمية، موجها الشكر والتقدير لموجهي عموم التخصصات المشاركة والتي بلغ عددها ٩ تخصصات.

ونوه مدير المديرية إلى الدور الكبير الذي قام به ٣٩ موجها متخصصا في مختلف مجالات المسابقة حيث تولوا التحكيم بين المتنافسين بكل شرف ونزاهة كما وجه الشكر لإدارة التعليم الإعدادي على تنفيذ هذه المسابقة التي تمثل طفرة في مجال اكتشاف المواهب تحت الإطار الرسمي لتعليم بورسعيد مشيرا إلى الدعم المتواصل من إدارة المشاركة المجتمعية بقيادة الدكتورة ريهام العيوطي والأستاذ محمد هريدي لتقديم الحوافز للطلاب والمدارس الفائزة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني تلتها كلمة الأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي التي رحب فيها بالحضور أعقبها كلمة الأستاذ طاهر الغرباوي ثم تم تكريم موجهي عموم التخصصات المشاركة في المسابقة تلاه تقديم شهادات التقدير للمدارس الفائزة وهي بورفؤاد الإعدادية بنات والشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات ومدرسة القابوطي الإعدادية بنات والخلفاء الراشدين الإعدادية بنين وعمرو السقا الإعدادية بنات والراعي الصالح الخاصة والإسلامية الإعدادية بنات ونبوية الجابري الإعدادية بنات والقناة الإعدادية بنات وعمرو بن الخطاب الرسمية لغات و الحديدي والنادي الرسمية لغات والرياضية الإعدادية بنات.