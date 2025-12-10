تفاصيل اجتماع محافظ بورسعيد مع رئيس المصري

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا برئيس مجلس إدارة النادي المصري كامل أبو علي من أجل الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالنادي.

جاء ذلك بحضور رجب عبد القادر و الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي.

وخلال الاجتماع استعرض كامل أبو علي كافة المستجدات داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من إنشاء مشروع النادي المصري الجديد.