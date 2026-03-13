ناقد رياضي يكشف مصير مروان أوتاكا مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد علي، مصير اللاعب مروان عثمان اوتاكا، من الاستمرار بالنادي الأهلي.

وكتب خالد علي عبر حسابه على فيسبوك: "النادي الأهلي يقرر تأجيل ملف شراء عقد مروان أوتاكا لنهاية الموسم ويواصل الاعتماد عليه في المباريات".

وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.