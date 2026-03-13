الأهلي ينهي المران الأول استعدادا لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا| صور

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الخميس مرانه الأول في تونس، على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في الحادية عشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

محاضرة فنية من ييس توروب قبل انطلاق المران

استهل الجهاز الفني للأهلي المران بمحاضرة فنية عقدها المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع لاعبي الفريق داخل الملعب، حيث تحدث معهم عن بعض الأمور التكتيكية والفنية المتعلقة بالمباراة المرتقبة أمام الترجي.

وحرص المدرب على توضيح عدد من الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، وكان أبرزها مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أهمية تلافي تلك الأخطاء خلال المواجهة المقبلة.