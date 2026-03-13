قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صن داونز يواجه الملعب المالي في دوري أبطال أفريقيا

رباب الهواري

يستعد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة ضيفه الملعب المالي اليوم في الثامنة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

المباراة تشكل بداية قوية لهذه المرحلة المثيرة، حيث يترقب عشاق الكرة الأفريقية صراعًا مثيرًا بين فريق خبير وطموح صاعد.
 

مواجهة بين الخبرة والطموح
 

يُعد صن داونز آخر فريق غير عربي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016، ما يمنحه خبرة كبيرة في مثل هذه المراحل. الفريق الجنوب أفريقي يسعى لاستغلال هذه الخبرة في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، خاصة أنه لم يظهر بعد بأقصى إمكانياته خلال البطولة الحالية.

في المقابل، يدخل الملعب المالي المباراة بطموحات كبيرة، بعد أن فرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم، حيث يطلق عليه العديد من المتابعين لقب “الحصان الأسود”. الفريق المالي يسعى لاستمرار مغامرته المميزة والتقدم نحو نصف النهائي، رغم صعوبة مواجهة أحد كبار القارة.

نتائج ودور المجموعات

أنهى الملعب المالي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة. أما صن داونز، فقد تأهل كثاني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة. هذه المعطيات تشير إلى أن الخبرة قد تكون عاملاً حاسمًا لصالح الفريق الجنوب أفريقي في هذه المواجهة.


 


 


 


 

