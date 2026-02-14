ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

يحل عصر اليوم السبت فريق صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ضيفا على نظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ونظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الـ 3 عصراً على أن تذاع عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

فريق ماميلودي صن داونز أمام اختبار صعب خلال 4 أيام من العيار الثقيل لاسيما وأنه يواجه اليوم السبت نظيره مولودية الجزائر والفريق الجنوب إفريقي مطالب بالفوز لضمان التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعدها مباشرة فريق صن داونز علي موعد مع مواجهة غريمه أورلاندو بايريتس والفوز ضروري لاستعادة صدارة الترتيب في الدوري الجنوب إفريقي.

وفي حال فشل الفريق في تحقيق الانتصارين تتجه النية لدي إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي لإقالة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بسبب سوء النتائج والخروج من دوري الأبطال وفقدان صدارة الدوري المحلي.