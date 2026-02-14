قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
قبل رمضان.. الرئيس السيسي: صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة وإجراءات خاصة لزيادة دخول العاملين بالحكومة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب
وزير النقل يشهد انطلاق تشغيل محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط | صور
ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

فريق صنداونز
فريق صنداونز

يحل عصر اليوم السبت فريق صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ضيفا على نظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ونظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الـ 3 عصراً على أن تذاع عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

فريق ماميلودي صن داونز أمام اختبار صعب خلال 4 أيام من العيار الثقيل لاسيما وأنه يواجه اليوم السبت نظيره مولودية الجزائر والفريق الجنوب إفريقي مطالب بالفوز لضمان التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 بعدها مباشرة فريق صن داونز علي موعد مع مواجهة غريمه أورلاندو بايريتس والفوز ضروري لاستعادة صدارة الترتيب في الدوري الجنوب إفريقي. 🔝

وفي حال فشل الفريق في تحقيق الانتصارين تتجه النية لدي إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي لإقالة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بسبب سوء النتائج والخروج من دوري الأبطال وفقدان صدارة الدوري المحلي.

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

