جماهير صن داونز تعتدى على المدير الرياضي بعد التعادل مع الهلال السوداني

سقط فريق صن داونز الجنوب إفريقي في فخ التعادل أمام الهلال السوداني بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة عدة أحداث ساخنه بعد نهايتها أبرزها حينما قام بعض مشجعي صن داونز برمي قارورة المياه في وجه المدرب الدنماركي فليمنج بيرج المدير الرياضي للنادي.

وظهر المدرب الدنماركي بعلامات الحزن والانزعاج من تصرفات مشجعي صن داونز بعد التعادل.

أهداف مباراة صن دوانز والهلال السوداني

وأشعل نادي الهلال السوداني صراع صدارة المجموعة بعد تعادله خارج ملعبه مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2

تقدم الهلال أولًا عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15، وأدرك صن داونز التعادل سريعًا عبر آرثر ساليس في الدقيقة 22.

منح أكتيل ماكوينا التقدم لصن داونز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 64، ثم أدرك الهلال التعادل الثاني قبل نهاية المباراة، ليختم اللقاء بنتيجة 2-2.

وشهدت المباراة فرصًا مثيرة من كلا الفريقين، مع محاولات مستمرة للسيطرة على وسط الملعب، ليظل الهلال قريبًا من صدارة المجموعة ويواصل صن داونز المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية.