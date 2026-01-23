دوري أبطال إفريقيا .. الهلال يتعادل 2-2 مع صن داونز ويشعل صراع الصدارة

أشعل نادي الهلال السوداني صراع صدارة المجموعة بعد تعادله خارج ملعبه مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، في المباراة المثيرة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف المباراة على النحو التالي:

تقدم الهلال أولًا عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15.

أدرك صن داونز التعادل سريعًا عبر آرثر ساليس في الدقيقة 22.

منح أكتيل ماكوينا التقدم لصن داونز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 64.

ثم أدرك الهلال التعادل الثاني قبل نهاية المباراة، ليختم اللقاء بنتيجة 2-2.

وشهدت المباراة فرصًا مثيرة من كلا الفريقين، مع محاولات مستمرة للسيطرة على وسط الملعب، ليظل الهلال قريبًا من صدارة المجموعة ويواصل صن داونز المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية.