دوري أبطال إفريقيا .. الهلال يتعادل 2-2 مع صن داونز ويشعل صراع الصدارة

أشعل نادي الهلال السوداني صراع صدارة المجموعة بعد تعادله خارج ملعبه مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، في المباراة المثيرة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت أهداف المباراة على النحو التالي:
- تقدم الهلال أولًا عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15.
- أدرك صن داونز التعادل سريعًا عبر آرثر ساليس في الدقيقة 22.
- منح أكتيل ماكوينا التقدم لصن داونز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 64.
- ثم أدرك الهلال التعادل الثاني قبل نهاية المباراة، ليختم اللقاء بنتيجة 2-2.
وشهدت المباراة فرصًا مثيرة من كلا الفريقين، مع محاولات مستمرة للسيطرة على وسط الملعب، ليظل الهلال قريبًا من صدارة المجموعة ويواصل صن داونز المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية.