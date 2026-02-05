مدرب صن داونز يطلق قنبلة تحكيمية ويطالب بتحقيق عاجل في كواليس المباريات

أثار المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، جدلًا واسعًا بتصريحات نارية حول كواليس التحكيم، وصف خلالها ما يحدث بأنه «أمر خطير» يستوجب التحقيق الفوري.

وقال كاردوسو في تصريحات صادمة: «الأمر مقلق للغاية… أن يقوم مسؤولون من بعض الفرق بزيارة الحكام صباح يوم المباراة! هل تعلمون ذلك؟ نعم، وقد رأيت صورة اليوم بنفسي».

يجب التحقيق

وأضاف مدرب صن داونز: «هذا أمر خطير ويجب التحقيق فيه فورًا، لم يسبق لي طوال مسيرتي التدريبية أن شاهدت مسؤولًا من فريق يزور حكم المباراة في ليلة اللقاء أو قبلها».

علامات استفهام

وأكد كاردوسو أن مثل هذه التصرفات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة المنافسات، مشددًا على أن الخطر الحقيقي على كرة القدم لا يكون داخل الملعب فقط، بل فيما يحدث خلف الكواليس، قائلاً: «إذا كان هناك شيء يجب أن نقلق بشأنه في كرة القدم، فهو ما يحدث خلف الكواليس مع الحكام».

تصريحات كاردوسو فتحت الباب أمام حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية الإفريقية، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق رسمي لكشف حقيقة هذه الوقائع وضمان نزاهة المباريات.