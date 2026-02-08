دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يتعادل مع سانت لوبوبو 1-1

تعادل فريق صن داونز مع نظيره فريق سانت لوبوبو الكونغولي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأنهي فريق صنداونز الجنوب إفريقي الشوط الأول بالتأخر أمام نظيره فريق سانت لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد فيي المباراة المقامة بينهما فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأشعل سانت لوبوبو الكونغولي المباراة مبكراً وأحرز التقدم في شباك فريق ماميلودي صن داونز عن طريق اللاعب هينوك موليا في الدقيقة 20.وشهد ملعب مازيمبي بعد إحراز فريق سانت لوبوبو التقدم في شباك مامليودي صن داونز حالة من الفرحة والسعادة الغامرة.وأدرك فريق مامليودي صن داونز هدف التعادل في الشوط الثاني في شباك فريق سانت لوبوبو الكونغولي.ويتواجد فريق صنداونز الجنوب إفريقي ضمن مجموعة ضمت أندية الهلال السوداني ومولودية الجزائر.