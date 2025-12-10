محافظ بورسعيد يشيد بقرار إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

أشاد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بقرار الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بإنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي، وذلك بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب،والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة،ونواب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

محافظ بورسعيد يشيد بقرار أبو علي لإنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

وأكد محافظ بورسعيد أن قرار تأسيس الشركة يأتي في إطار رؤية وطنية تدعم الاستثمار الرياضي والاستعانة بالخبرات المتخصصة مؤكدا أن الهدف هو استكمال مسيرة التنمية الرياضية داخل النادي المصري، وتعزيز جهود المحافظة في دعم البنية التحتية والمنشآت الرياضية.

ووجه المحافظ الشكر للأستاذ كامل أبو علي الداعم الأول للقلعة الخضراء بصمته القوية في دعم الرياضة ببورسعيد واضحة وملموسة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد يستحقون كل ما يقدم إليهم من دعم وتطوير في المشروعات الرياضية.

وخلال كلمته، وجه الأستاذ كامل أبو علي الشكر لمحافظ بورسعيد على توفير كامل لدعم الرياضة، مؤكدا إنشاء أي مشروعات جديدة داخل النادي المصري يأتي للصالح العام وصالح الوطن وليس لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على أهمية أن تكون هذه المشروعات قدوة للأجيال القادمة في العمل المؤسسي والاستثمار الرياضي الصحيح.

وأعرب رئيس النادي عن سعادته بتواجده في محافظة بورسعيد، مؤكدًا فخره بدعم البنية التحتية والمنشات الرياضية داخل المحافظة وبالتعاون المثمر مع الجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية تنموية شاملة للنادي والمجتمع البورسعيدي.