إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بورسعيد يشيد بقرار إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

محمد الغزاوى

أشاد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بقرار الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بإنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي، وذلك بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب،والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة،ونواب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

محافظ بورسعيد يشيد بقرار أبو علي لإنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد 

وأكد محافظ بورسعيد أن قرار تأسيس الشركة يأتي في إطار رؤية وطنية تدعم الاستثمار الرياضي والاستعانة بالخبرات المتخصصة مؤكدا أن الهدف هو استكمال مسيرة التنمية الرياضية داخل النادي المصري، وتعزيز جهود المحافظة في دعم البنية التحتية والمنشآت الرياضية.

ووجه  المحافظ الشكر للأستاذ كامل أبو علي الداعم الأول للقلعة الخضراء بصمته القوية في دعم الرياضة ببورسعيد واضحة وملموسة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد يستحقون كل ما يقدم إليهم من دعم وتطوير في المشروعات الرياضية.

وخلال كلمته، وجه الأستاذ كامل أبو علي الشكر لمحافظ بورسعيد على توفير كامل لدعم الرياضة، مؤكدا إنشاء أي مشروعات جديدة داخل النادي المصري يأتي للصالح العام وصالح الوطن وليس لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على أهمية أن تكون هذه المشروعات قدوة للأجيال القادمة في العمل المؤسسي والاستثمار الرياضي الصحيح.

وأعرب رئيس النادي عن سعادته بتواجده في محافظة بورسعيد، مؤكدًا فخره بدعم البنية التحتية والمنشات الرياضية داخل المحافظة وبالتعاون المثمر مع الجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية تنموية شاملة للنادي والمجتمع البورسعيدي.

بورسعيد محافظ بورسعيد النادى المصري ملعب السيد متولى

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

شوبير

إعلامي يكشف مفوضات الأهلي مع الرجاء المغربي بشأن يوسف بلعمرى

ياسين رضوان

ياسين رضوان لاعب سيركل بروج البلجيكي ينضم لمعسكر منتخب مصر 2009

يزن النعيمات

وكيل يزن النعيمات: نمتلك عروضا من آسيا وأفريقيا وأوروبا.. ونرحب بعرض الأهلي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

