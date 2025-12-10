محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير الجارية بشارعي الحميدي والتجاري بنطاق حي العرب والمناخ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية وترميم طابعها التاريخي المميز.رافقه خلال المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والجهات التنفيذية المنفذة لمشروع.

وخلال جولته، تابع المحافظ البدء الفعلي لأعمال التطوير والتي تتضمن إعادة تنظيم الشوارع ورفع كفاءة الأرصفة وتحسين الحركة البصرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة وإضافة عناصر للتظليل بما يحقق بيئة حضارية متكاملة ويدعم الأنشطة التجارية ويخدم المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ المشروع بأعلي كفاءة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للأعمال تتم بشكل يومي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتصميمية التي تعكس الهوية التراثية لحي العرب والمناخ وتحقق أفضل استفادة للمنطقة وسكانها.

ووجه محافظ بورسعيد بمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، من الكهرباء والصرف الصحي ،المياه ،الاتصالات، للتأكد من جاهزيتها خلال تنفيذ الأعمال الأرضية وتفادي حدوث أي تعارضات أو تلفيات خلال مراحل التطوير مع تواجد مندوب من كل جهة تنفيذية بشكل دائم داخل موقع العمل لضمان سرعة التنسيق وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة .