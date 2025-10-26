تعليق قوي من مفيدة شيحة على ظهور محمد سلام باحتفالية وطن السلام

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ظهور الفنان محمد سلام، أمس السبت، في احتفالية «مصر وطن السلام»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، إن محمد سلام، شعر بقيمته ونال ما يستحقه من تقدير وشكر وحب الجمهور بمجرد ظهوره على خشبة المسرح.

ووصفت الإعلامية مفيدة شيحة، اختيار سلام للمشاركة في الاحتفالية بـ«الرائع»، مضيفة: «لو كنت على مدار السنين اللي فاتت تحلم أنك تحقق حاجة، فسبحان الله ربنا هو العدل اللي بيرجع الحقوق لأصحابها».