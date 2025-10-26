قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي.. خطوات سهلة

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي، فيمكنك تطبيقه في المنزل وتناوله خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية.

مقادير كشري الحلة الواحدة صحي


● منقوع العدس

● كوب عدس بجبة

● 4 كوب ماء ساخن

● ¼ ملعقة صغيرة كمون

● فص ثوم

للكشري:
● 2 كوب أرز مصري
● كوب عدس بجبة
● كوب مكرونة صغيرة
● مكرونة إسباجتى
● ½ كوب شعرية
● 3 و ¼ كوب ماء ساخن
● معلقة صغيرة ملح
● ½ معلقة صغيرة كمون


للبصل الورد – هنضعه في الفرن:
● 4 حبة بصل
● 2 ملعقة كبيرة نشا
● ملعقة صغيرة ملح
● فص ثوم
صلصة الكشري:
● 3 كوب عصير طماطم طازة
● ملعقة كبيرة صلصة طماطم
● ملعقة كبيرة ثوم مفروم
● ملعقة كبيرة سكر
● 3 ملعقة كبيرة خل
● ½ ملعقة صغيرة بابريكا
● ملعقة ممسوحة من “كزبرة – كمون – ملح”
● ملعقة كبيرة ثوم مفروم لدقة شطة
● ملعقة صغيرة من “كمون – كزبرة – شطة – ½ كوب خل – كوب ماء” لدقة شطة


طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة صحي

في وعاء على النار يوضع 2 ملعقة كبيرة زيت
ثم تضاف شعرية لتحمير الشعرية ثم يضاف أرز وملح وكمون وتشوح المكونات
ثم يضاف عدس وتقلب المكونات، ثم تضاف مكرونة صغيرة وإسباجتي
تضاف المياه وتقلب المكونات و تترك على النار
في بولة يوضع بصل أبيض جوليان مع نشا، ملح، ثوم وتقلب المكونات
يوضع على صاج مع رشة زيت ويوضع في الفرن و يترك حتى تمام التحميص
في وعاء على النار يوضع زيت،ثوم مفروم،كزبرة،كمون، وتشوح المكونات
ثم يضاف خل، صلصة، بابريكا، وتقلب المكونات
يضاف عصير طماطم،سكر، ملح،فلفل وتقلب المكونات
وتترك قليلا على النار للحصول على صلصة الشطة المطلوبة
في بولة يوضع ثوم مفروم،كمون،كزبرة، خل،شطة ،ماء
تقلب المكونات جيدًا للحصول على دقة الشطة المطلوبة
يوضع الكشري في طبق التقديم مع البصل والدقة والصلصة وعلى الورده حمص ثم يقدم

كشري كشري الحلة الواحدة طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي مقادير كشري الحلة الواحدة صحي طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يتفقد المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للسينما

إبراهيم نصر الله

أحمد مجاهد: معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بالمبدع إبراهيم نصر الله في لقاء فكري

الزعفران على ارض الفيروز

الذهب الأحمر على أرض الفيروز.. نحاح زراعة أغلى توابل العالم في جنوب سيناء

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد