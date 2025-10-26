طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي.. خطوات سهلة

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري الحلة الواحدة صحي، فيمكنك تطبيقه في المنزل وتناوله خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية.

مقادير كشري الحلة الواحدة صحي



● منقوع العدس

● كوب عدس بجبة

● 4 كوب ماء ساخن

● ¼ ملعقة صغيرة كمون

● فص ثوم

للكشري:

● 2 كوب أرز مصري

● كوب عدس بجبة

● كوب مكرونة صغيرة

● مكرونة إسباجتى

● ½ كوب شعرية

● 3 و ¼ كوب ماء ساخن

● معلقة صغيرة ملح

● ½ معلقة صغيرة كمون



للبصل الورد – هنضعه في الفرن:

● 4 حبة بصل

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● ملعقة صغيرة ملح

● فص ثوم

صلصة الكشري:

● 3 كوب عصير طماطم طازة

● ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● ملعقة كبيرة سكر

● 3 ملعقة كبيرة خل

● ½ ملعقة صغيرة بابريكا

● ملعقة ممسوحة من “كزبرة – كمون – ملح”

● ملعقة كبيرة ثوم مفروم لدقة شطة

● ملعقة صغيرة من “كمون – كزبرة – شطة – ½ كوب خل – كوب ماء” لدقة شطة



طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة صحي

في وعاء على النار يوضع 2 ملعقة كبيرة زيت

ثم تضاف شعرية لتحمير الشعرية ثم يضاف أرز وملح وكمون وتشوح المكونات

ثم يضاف عدس وتقلب المكونات، ثم تضاف مكرونة صغيرة وإسباجتي

تضاف المياه وتقلب المكونات و تترك على النار

في بولة يوضع بصل أبيض جوليان مع نشا، ملح، ثوم وتقلب المكونات

يوضع على صاج مع رشة زيت ويوضع في الفرن و يترك حتى تمام التحميص

في وعاء على النار يوضع زيت،ثوم مفروم،كزبرة،كمون، وتشوح المكونات

ثم يضاف خل، صلصة، بابريكا، وتقلب المكونات

يضاف عصير طماطم،سكر، ملح،فلفل وتقلب المكونات

وتترك قليلا على النار للحصول على صلصة الشطة المطلوبة

في بولة يوضع ثوم مفروم،كمون،كزبرة، خل،شطة ،ماء

تقلب المكونات جيدًا للحصول على دقة الشطة المطلوبة

يوضع الكشري في طبق التقديم مع البصل والدقة والصلصة وعلى الورده حمص ثم يقدم