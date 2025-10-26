تحذيرات من الفوط النسائية على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة موجة من التحذيرات التي أطلقتها بعض الناشطات والطبيبات حول مخاطر استخدام بعض أنواع الفوط النسائية المنتشرة في الأسواق، وذلك بعد تداول منشورات تزعم احتواءها على مواد كيميائية ضارة قد تؤثر على صحة المرأة.



ونصحت بعض الطبيبات، بضرورة اختيار الفوط القطنية الخالية من العطور، وتبديلها بانتظام كل 4 إلى 6 ساعات، إضافة إلى تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من الألياف الصناعية أثناء فترة الدورة الشهرية.



وأكدن أن الاستخدام الصحيح للفوط لا يمثل خطراً بحد ذاته، لكن المشكلة تكمن في الأنواع الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، داعيات إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة فقط، والإطلاع على المكونات المدونة على العبوة.