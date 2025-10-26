طريقة عمل الدجاج المسحب المشوي بتتبيلة لذيذة ونكهة مميزة

يعد الدجاج المسحب من الأكلات البسيطة والسهلة التي يمكن تقديمها بالمنزل بطعم مميز.

المكونات:



نصف كيلو من صدور الدجاج المسحبة أو المخلية من العظم

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

ملح حسب الرغبة

رشة من الشطة أو الصوص الحار (اختياري)



طريقة التحضير:

تتبيل الدجاج:

في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم المهروس وجميع التوابل والملح.

أضيفي شرائح الدجاج وقلّبيها جيدًا حتى تتشرب التتبيلة.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.



الشوي:

سخني الشواية أو الجريل، ويمكن أيضًا استخدام مقلاة غير لاصقة.

ضعي القليل من الزيت، ثم اشوي الدجاج على نار متوسطة من خمس إلى سبع دقائق لكل جانب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا.

كما يمكن شويه في الفرن على درجة حرارة مئتين لمدة خمسٍ وعشرين دقيقة مع تقليبه مرة واحدة.



التقديم:

يقدم الدجاج المسحب المشوي مع الأرز الأبيض أو البطاطس المشوية أو الخبز العربي.

ويمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون والفلفل الملون.