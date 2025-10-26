قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عباس أبوالحسن عن محمد سلام: دفعت ثمن موقفك بشرف

محمد سلام
محمد سلام
علا محمد

وجه الفنان عباس أبوالحسن رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد سلام، بعد ظهوره في احتفالية «مصر وطن السلام»، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة مطولة عبر فيها عن تقديره الكبير له .

وقال عباس أبوحسن :"في بداية أحداث غزة ومن سنتين طلع الفنان الممثل محمد سلام في فيديو صادق ومُشرف، معلنا انه مش هيحضر موسم الرياض بسبب القتل الجماعي والابادة اللي بتحصل في في غزة وقال هقول لربنا إيه؟ والناس لو كانوا بيحبوا محمد سلام قيراط فحبوه بعد مبدأة وموقفه ٢٤ قيراط".

وتابع:"الحقيقة انه كما سمعت انه قبلو تقبل وتدرب على دور في مسرحية في موسم الرياض ثم اعتذر عنها قبل السفر بيوم، ولو الفرضية دي صح، من ناحية، قولا واحدا يبقى سلام مهنيا وتعاقديا ارتكب خطأ جسيما، ولو كانت الشركة المنتجة خاصمته قضائيا لكان دفع غرامة هائلة وربما أوقف عن العمل لعام أو ما يشبه".


وأوضح عباس أبوالحسن أن أصدقائه لم يقوموا بمساندته، حيث قال: "للأسف ممثلين زملاء له في المسرحية المذكورة والي المفروض هما أصحابة وزملاؤه غلطوه وقالوا عنه أنه بيزايد علينا، وكان ممكن يقاطع من غير ميطلع عالملاء يقول، وقالوا عليه بتاع لقطة وبكده هيضر أكل عيشنا ومحدش وقف جنب"».

وأضاف :"ولا قال كلمه في حقه، بإختصار باعوه، والحقيقة أن ظهوره في هذا الفيديو وتوقيته لم يجانبه الصواب فيه، وهذا ما اتفق معهم فيه، لكن ما تغافل عنه هؤلاء وغيرهم، هو أولا اننا كبشر مختلفين نفسيا وشعوريًا، وقد ندرك بعض القناعات لاحقا، وحينما يتصرف الواحد منا من وجدانه وقلبه، أمام اكبر مجزرة للأطفال والنساء، يتوارى إعمال العقل، وثانيا الوارد أن يكون قد فتى له شيخا أو واعظا في اللحظات الأخيرة أن قدومه على العمل في مسرحية هزلية في هذا الوقت هي سيئة كبيرة وإجرام في حق نفسه وقد لا تغتفر".


واختتم عباس أبوالحسن حديثه قائلًا: في جميع الأحوال، دفع سلام ثمنا باهظا بإنقطاع رزقه بالجلوس في بيته عامين لا يطلب احد خدماته سواء في خارج البلاد أو داخلها وأختفي نهائي، النهارده محمد سلام ظهر لأول مرة في أحتفالية مصر وطن السلام للاحتفال بطرد الاحتـ،ـلال وسط تصفيق حار جدا من الجمهور، وكله بقي يتكلم عنه ويشيد بموقفه المشرف إتجاه القضية الإنسانية، محمد سلام هيعمل مسلسل جديد على Watchit اسمه كارثة طبيعيه على حسب ما تردد، حمدالله على السلامة يا هدرس يا أبوأجمل ابتسامة".

