برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر للسلام العالمي وقيادة السيسي صوت الحكمة في زمن الأزمات

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن قمة شرم الشيخ الدولية للسلام التي عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة تاريخية فارقة في مسار السياسة الدولية، ورسالة واضحة بأن مصر لا تزال حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة جاءت في توقيت شديد الحساسية يشهد تفاقم الصراعات وتراجع صوت العقل في العالم، إلا أن مصر نجحت مرة أخرى في أن تكون صوت الحكمة والاتزان، وتعيد توجيه بوصلة العالم نحو قيم الإنسانية والعدالة والسلام.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن اجتماع هذا العدد غير المسبوق من قادة وزعماء العالم على أرض مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، واحترامه لسياساتها القائمة على الشرعية الدولية وحماية الإنسان وصون الاستقرار العالمي.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أن القيادة ليست بالشعارات ولا بالصخب الإعلامي، وإنما بالمسؤولية والمواقف الواضحة والعمل الحقيقي لخدمة القضايا العادلة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت خارطة طريق لإحياء الضمير الإنساني وإعادة الاعتبار للقانون الدولي.

وشدد نائب الاسكندرية. على أن قمة شرم الشيخ أعادت مصر إلى قلب الأحداث العالمية ليس فقط كطرف فاعل، بل كقائد إقليمي يحظى باحترام العالم، قادر على جمع الخصوم قبل الحلفاء على طاولة واحدة في سبيل حقن الدماء وحماية الأمن والسلم الدوليين.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته مؤكدًا:"مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة رئيسية لصناعة السلام الإقليمي، وشريكًا موثوقًا في إدارة الأزمات الدولية، ورسالة القمة كانت واضحة: "من أرض السلام.. تنطلق دعوة مصر إلى إنقاذ الإنسانية من لغة الحرب والدمار."