قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر للسلام العالمي وقيادة السيسي صوت الحكمة في زمن الأزمات

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن قمة شرم الشيخ الدولية للسلام التي عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة تاريخية فارقة في مسار السياسة الدولية، ورسالة واضحة بأن مصر لا تزال حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة جاءت في توقيت شديد الحساسية يشهد تفاقم الصراعات وتراجع صوت العقل في العالم، إلا أن مصر نجحت مرة أخرى في أن تكون صوت الحكمة والاتزان، وتعيد توجيه بوصلة العالم نحو قيم الإنسانية والعدالة والسلام.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن اجتماع هذا العدد غير المسبوق من قادة وزعماء العالم على أرض مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، واحترامه لسياساتها القائمة على الشرعية الدولية وحماية الإنسان وصون الاستقرار العالمي.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أن القيادة ليست بالشعارات ولا بالصخب الإعلامي، وإنما بالمسؤولية والمواقف الواضحة والعمل الحقيقي لخدمة القضايا العادلة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت خارطة طريق لإحياء الضمير الإنساني وإعادة الاعتبار للقانون الدولي.

وشدد نائب الاسكندرية. على أن قمة شرم الشيخ أعادت مصر إلى قلب الأحداث العالمية ليس فقط كطرف فاعل، بل كقائد إقليمي يحظى باحترام العالم، قادر على جمع الخصوم قبل الحلفاء على طاولة واحدة في سبيل حقن الدماء وحماية الأمن والسلم الدوليين.

واختتم النائب الصافي عبد  العال تصريحاته مؤكدًا:"مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة رئيسية لصناعة السلام الإقليمي، وشريكًا موثوقًا في إدارة الأزمات الدولية، ورسالة القمة كانت واضحة: "من أرض السلام.. تنطلق دعوة مصر إلى إنقاذ الإنسانية من لغة الحرب والدمار."

شرم الشيخ قمة شرم الشيخ البرلمان مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

فيلم السادة الأفاضل

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

محكمة جنايات جنوب سيناء

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

أرخص 5 سيارات هاتشباك

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد