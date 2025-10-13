علاء عابد: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر ومكانتها العالمية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ تمثل محطة جديدة تُجسّد الدور الريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرتها على إدارة الملفات الدولية والإقليمية بحكمة وحنكة.

وأكد "عابد" أن استضافة مصر لهذه القمة في هذا التوقيت الحساس من تاريخ المنطقة تُبرز مكانتها كمنصة للحوار والسلام، ورسالة قوية بأن مصر كانت ولا تزال صوت العقل والاتزان في خضم التحديات العالمية الراهنة، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وملف غزة.

وأضاف عابد، أن مدينة شرم الشيخ باتت رمزًا عالميًا للسلام ومنبرًا للدبلوماسية النشطة، حيث تستضيف على أرضها أهم القمم واللقاءات الدولية التي تسعى لإحلال الأمن والاستقرار، مشيدًا بجهود الدولة في التنظيم والإعداد المتميز الذي يعكس وجه مصر الحضاري أمام العالم.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن نجاح القمة يمثل نجاحًا جديدًا للدبلوماسية المصرية التي أثبتت قدرتها على جمع الأطراف المختلفة حول طاولة الحوار، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم قضايا السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وأكد "عابد" أن القيادة السياسية المصرية تضع دائمًا مصلحة الشعوب واستقرار المنطقة في مقدمة أولوياتها، وأن القمة الحالية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي وترسيخ دعائم الأمن والسلام.