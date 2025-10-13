قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
برلمان

علاء عابد: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر ومكانتها العالمية

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ تمثل محطة جديدة تُجسّد الدور الريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرتها على إدارة الملفات الدولية والإقليمية بحكمة وحنكة.

وأكد "عابد" أن استضافة مصر لهذه القمة في هذا التوقيت الحساس من تاريخ المنطقة تُبرز مكانتها كمنصة للحوار والسلام، ورسالة قوية بأن مصر كانت ولا تزال صوت العقل والاتزان في خضم التحديات العالمية الراهنة، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وملف غزة.

وأضاف عابد،  أن مدينة شرم الشيخ باتت رمزًا عالميًا للسلام ومنبرًا للدبلوماسية النشطة، حيث تستضيف على أرضها أهم القمم واللقاءات الدولية التي تسعى لإحلال الأمن والاستقرار، مشيدًا بجهود الدولة في التنظيم والإعداد المتميز الذي يعكس وجه مصر الحضاري أمام العالم.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن،  إلى أن نجاح القمة يمثل نجاحًا جديدًا للدبلوماسية المصرية التي أثبتت قدرتها على جمع الأطراف المختلفة حول طاولة الحوار، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم قضايا السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وأكد "عابد" أن القيادة السياسية المصرية تضع دائمًا مصلحة الشعوب واستقرار المنطقة في مقدمة أولوياتها، وأن القمة الحالية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي وترسيخ دعائم الأمن والسلام.

علاء عابد لجنة النقل حزب مستقبل وطن

أول سيارة كهربائية
محكمة جنايات جنوب سيناء
سيارات مستعملة
أرخص 5 سيارات هاتشباك
