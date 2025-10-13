عربية النواب : مصر ترسم خريطة السلام من شرم الشيخ بقيادة الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن قمة شرم الشيخ التي انعقدت برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبمشاركة أكثر من 20 من قادة ورؤساء الدول تأتي في توقيت بالغ الحساسية لتؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي حجر الزاوية في أي تحرك إقليمي أو دولي يخص القضية الفلسطينية موضحاً أن اختيار شرم الشيخ، مدينة السلام، لعقد هذه القمة هو تعبير عن رغبة مصر في إعادة إطلاق مسار السلام من أرضها.

وأضاف " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات الماضية أن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويضعها في صدارة أولويات المجتمع الدولي، في وقتٍ انشغلت فيه بعض الأطراف بأجندات أخرى. وفي هذا السياق، يبرز الدور المهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة، حيث يسعى بالتنسيق مع الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة، والانطلاق نحو رؤية شاملة للسلام العادل في المنطقة.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن مصر لا تسعى فقط لتثبيت الهدنة أو وقف العدوان، بل لفتح أفق سياسي شامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، وهو ما يجعل من قمة شرم الشيخ حدثاً تاريخياً سيظل محفوراً في ذاكرة الأمة.

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة حديث الرئيس ترامب عن دور مصر والرئيس السيسى فى وقف إطلاق النار فى غزة معتبراً هذا الحديث بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وقضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة