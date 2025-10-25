قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
برلمان

ميشيل الجمل: احتفالية مصر السلام درس وطني للأجيال الجديدة

ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام” التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لوحة وطنية متكاملة تعكس قوة الدولة المصرية وثوابتها الراسخة في السلام والبناء والإنسانية، مؤكداً أن الرسائل التي حملتها هذه الاحتفالية تُمثل امتدادًا لمسيرة وعي بدأها الرئيس منذ توليه المسؤولية، قوامها الإيمان بأن السلام الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.


وقال الجمل في بيان له اليوم، إن توقيع الرئيس على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" يعكس التزام الدولة المصرية بنهج السلام كخيار استراتيجي لا يتغير، وإيمانها بأن مصر لا تصنع الحروب بل تصنع الأمل، مشيرًا إلى أن نجاح القاهرة في وقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، هو تتويج لدبلوماسية مصرية رشيدة تقودها رؤية متوازنة تضع الإنسان فوق الصراع والسياسة فوق الانفعال.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية كان بالغ الدلالة، حين ربط بين نصر أكتوبر وروح الشعب المصري، موضحًا أن النصر لا يصنعه السلاح وحده، بل تصنعه الإرادة والإيمان والوعي، وأن ما تحقق بالأمس في ساحات القتال يتحقق اليوم في ميادين العمل والإنتاج والإصلاح الاقتصادي.


وشدد الجمل على أن الاحتفالية كانت بمثابة درس وطني للأجيال الجديدة، حيث جمعت بين الفن والفكر والتاريخ، فربطت بين بطولات الماضي وتحديات الحاضر، لتغرس في نفوس الشباب أن السلام لا يعني الضعف، بل يعني الثقة في القوة والإيمان بالحق، وأن الحفاظ على الوطن مسؤولية وواجب مقدس على الجميع.


واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن دعوة الرئيس لتكثيف الزيارات التعليمية إلى سيناء تعكس رؤية شاملة لبناء وعي وطني متجدد، مشيرًا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمضي بثبات نحو مستقبل يوازن بين الأمن والتنمية، وبين السلام والكرامة، ليبقى الوطن دائمًا منارة سلام وقوة وقدرة على تجاوز التحديات.

ميشيل الجمل الشيوخ مستقبل وطن وطن السلام

