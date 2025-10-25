ميشيل الجمل: احتفالية مصر السلام درس وطني للأجيال الجديدة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام” التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لوحة وطنية متكاملة تعكس قوة الدولة المصرية وثوابتها الراسخة في السلام والبناء والإنسانية، مؤكداً أن الرسائل التي حملتها هذه الاحتفالية تُمثل امتدادًا لمسيرة وعي بدأها الرئيس منذ توليه المسؤولية، قوامها الإيمان بأن السلام الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.



وقال الجمل في بيان له اليوم، إن توقيع الرئيس على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" يعكس التزام الدولة المصرية بنهج السلام كخيار استراتيجي لا يتغير، وإيمانها بأن مصر لا تصنع الحروب بل تصنع الأمل، مشيرًا إلى أن نجاح القاهرة في وقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، هو تتويج لدبلوماسية مصرية رشيدة تقودها رؤية متوازنة تضع الإنسان فوق الصراع والسياسة فوق الانفعال.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية كان بالغ الدلالة، حين ربط بين نصر أكتوبر وروح الشعب المصري، موضحًا أن النصر لا يصنعه السلاح وحده، بل تصنعه الإرادة والإيمان والوعي، وأن ما تحقق بالأمس في ساحات القتال يتحقق اليوم في ميادين العمل والإنتاج والإصلاح الاقتصادي.



وشدد الجمل على أن الاحتفالية كانت بمثابة درس وطني للأجيال الجديدة، حيث جمعت بين الفن والفكر والتاريخ، فربطت بين بطولات الماضي وتحديات الحاضر، لتغرس في نفوس الشباب أن السلام لا يعني الضعف، بل يعني الثقة في القوة والإيمان بالحق، وأن الحفاظ على الوطن مسؤولية وواجب مقدس على الجميع.



واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن دعوة الرئيس لتكثيف الزيارات التعليمية إلى سيناء تعكس رؤية شاملة لبناء وعي وطني متجدد، مشيرًا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمضي بثبات نحو مستقبل يوازن بين الأمن والتنمية، وبين السلام والكرامة، ليبقى الوطن دائمًا منارة سلام وقوة وقدرة على تجاوز التحديات.